Təhsil Nazirliyi Ağdam rayonunun təhsil statistikasını açıqlayıb.

Nazirlikdən Metbuat.az-a bildirilib ki, 1992-1993-cü tədris ilində Ağdam məktəblərinin sayı 99, müəllimlərinin sayı 2 966, şagirdlərinin sayı 29 478 olub.

2020-2021-ci illərdə Ağdam məktəblərinin sayı 135, müəllimlərinin sayı 2 997, şagirdlərinin sayı 24 608-dir.

