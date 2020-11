Milli Məclisin koronavirusa yoluxmuş deputatlarının əksəriyyətinin adı məlum olub.

Metbuat.az COVID-19-a yoluxan deputatlardan 9-nun adını təqdim edir:

1.Tahir Kərimli;

2. Azər Badamov;

3. Məşhur Məmmədov;

4. Vüqar Bayramov;

5. Qənirə Paşayeva;

6. Rəşad Mahmudov;

7. Soltan Məmmədov;

8. Nizami Səfərov;

9. Elnur Allahverdiyev;

