"Azərbaycan bayrağına, Azərbaycan əsgərinə, Azərbaycan xalqına eşq olsun!”

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Birinci xanım Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevlə birlikdə işğaldan azad edilən Ağdam şəhərinə səfəri ilə bağıl paylaşımında yazıb.

M. Əliyevanın paylaşdığı videoda Prezident İlham Əliyev dalğalanan bayrağı göstərərək, "Qaldırdığım bayraq! Eşq olsun!" söyləyir.

