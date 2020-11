Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva işğaldan azad olunmuş Ağdam şəhərinə səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mehriban Əliyevanın rəsmi İnstaqram səhifəsində məlumat verilib.

