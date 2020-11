Milli Məclis noyabrın 25-də Fransa Senatının Fransa hökumətini qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikası”nı tanımağa çağıran məsləhət xarakterli qəbul etdiyi qətnaməsi ilə bağlı bəyanat yayıb.

Metbuat.az “report”a istinadən xəbər verir ki, bəyanatı Cavanşir Feyziyev təqdim edib.

