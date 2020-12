Sumqayıt şəhər 1 nömrəli xəstəxananın həkimi Şaiq Əliyev bu gün yeni növ koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat yerləşdirilib.

55 yaşlı həkim xəstəxananın ümumi cərrahı olub və bir müddət əvvəl koronavirusa yoluxub. Səhhəti ağırlaşdığı üçün Bakıdakı xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib.

