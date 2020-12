Xalq artisti Röya Ayxan sosia mediadakı paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi "İnstagram" hesabında evindən görüntülər paylaşıb. O, paylaşımında karantin dönəmində evdə olduğundan sıxıldığını dilə gətirib: "O evdən bu evə, bu evdən o evə...Havalanacam mən. Amma pozitiv olun ki, hamımız tutaq bitsin bu məsələ". lakin izləyicilərin əksəriyyəti Röyanın evinin dəbdəbəli olduğunu yazıblar.

Həmin fotoları təqdim edirik:(Big.az)

