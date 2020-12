“2021- ci ilin dövlət büdcəsi və həmin zərfdəki qanun layihələri Milli Məclisə daxil olub. Sabah qanun layihələri Milli Məclisin komitələrində müzakirə ediləcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova məlumat verib.

O qeyd edib ki, müzakirələrdən öncə deputatlar koronavirus testindən keçəcəklər: “Növbəti plenar iclasımız isə dekabrın 24-də baş tutacaq”.

