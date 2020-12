Prezident və Birinci vitse-prezidentin təşəbbüsü ilə Azərbaycan ilk peyvənd əldə edən ölkələrdən biri olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Baş nazir Əli Əsədov Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın videokonfrans formatında keçirilən iclasında deyib.

Baş nazir səhiyyə müəssisələrində vaksinləmə prosedurlarının müəyyən olunmuş normalara uyğun həyata keçirilməsi və müvafiq protokolların tərtib edilməsi ilə bağlı tapşırıqlar verib.

