Prezident əsgərlərin divarlara yazdıqlarını oxudu - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva işğaldan azad olunmuş Qubadlı və Zəngilana səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər edərkən avtomobili özü idarə edib.

Dövlət başçısı Qubadlının Xanlıq kəndi ərazisində olarkən ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında qanunsuz məskunlaşdırılmasından da söz açıb.

Bundan başqa, evlərin üzərinə Azərbaycan əsgərləri tərəfindən yazılan yazılar da Prezidentin diqqətini çəkib. Ali Baş Komandan evlərin divarlarına yazılan rayon və şəhərlərimizin adlarını oxuyub.

