Qardaş ölkədən acı xəbər: Hərbi helikopter qəzaya uğradı: Şəhidlər var

Pakistan ordusuna məxsus helikopter qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az "TRT Haber"ə istinadla xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Ordusunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Birliyi (ISPR) məlumat yayıb.

Bildirilir ki, Skarduda ölən əsgərin cəsədini götürən helikopter havaya qalxdıqdan sonra texniki səbəblərdən Minimarg bölgəsində qəzaya uğrayıb.

Hadisə zamanı 2-si pilot olmaqla 4 əsgər şəhid olub.

Xatırladaq ki, apreld ayında da Pəncab əyalətində vertolyotun qazaya uğraması nəticəsində iki pilot ölmüşdü.

Allah rəhmət eləsin!

