“Azərbaycanda mobil telefondan istifadə edən qadınların sayı 70,8 faizdir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ailə, qadın və uşaq problemləri komitəsinin sədri Bahar Muradova illik hesabatı təqdim edərkən deyib.

O qeyd edib ki, bu göstərici kişilərdə 77,3 faizdir:

“Ölkə üzrə internetdən istifadə edənlərin ümumi göstəricisi 79.8 %-dir. Bu sahədə gender bölgüsünə gəldikdə isə qadınlar 76 %, kişilər isə 83,7 % təşkil edib”.(Qafqazinfo)



