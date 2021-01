Həkimdən əhaliyə XƏBƏRDARLIQ - VİDEO

Koronavirusun yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə görülən tədbirlər virusla bağlı statistikada özünü müsbət göstərir. Virusa yolxuxanların sayında azalma müşahidə olunur, sağalanlarda isə artım var. Bu da test etdirənlərin sayına da təsir göstərir. Buna baxmayaraq virusun təhlükəsi qalmaqdadır. Mütəxəsisslər insanları arxayınlaşmamağa çağırır.

Son günlər koronavirusa yoluxanların sayında azalma müşahidə olunur. Bu da öz növbəsində test etdirənlərin sayına təsir edir.

Həkim-infeksionist Vüqar Cavadzadə bildirib ki, COVID-19-a yoluxmanın azalması insanları arxayınlaşdırmamalıdır.

Bu zaman isə ölüm hallarının baş verməsi qaçılmaz olur.Vaxtında atılmış düzgün müalicə taktikası belə xəstələrin ağırlaşmasının qarşısını alır. Unutmaq olmaz ki, Pandemiya təhlükəsi davam edir. Hər kəsin sanitar -gigiyenik qaydalara əməl etməyi vacibdir.

