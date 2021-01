Qubadlıda Vətənin keşiyində duran hərbçilərin bir qismi sabah tərxis olunacaqlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, evlərinə yola düşəcək qalib igidlərin sosial şəbəkədə görüntüləri yayılıb.

Videoda onların əhval-ruhiyyəsinin yüksək olduğu görünür.

