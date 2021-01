Röyadan Yeni il əyləncəsi ilə bağlı açıqlama: ''Əvvəlcə özünüzə baxın'' - FOTO

Xalq artisti Röya Ayxan Yeni il gecəsi paylaşdığı videosuna görə sosial şəbəkələrdə ona ünvanlanan tənqidlərə cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni hörmətsizliyə yol vermədiyini söyləyib.

"Məni hər kəsə bayram keçirən, ölüsünə hörmətsizlik edən insan kimi təqdim etdiniz. Amma mən daxilimdə bilirəm ki, nə hörmətsizlik etmişəm, nə də kiminsə ünvanına təhqir dolu sözlər demişəm. Əgər evimdə rəqsim sizi narahat etdisə''...

''O zaman 31 dekabr gecəsi kanallarda mən daxil rəqs edən, qələbəni keçirən bütün ulduzlara, televiziyalara söz deyərdiz''.

''Yox, əgər məndə səhv axtarırsızsa, əvvəlcə özünüzə baxın. İnsanı özündən çıxarmayın! Nailə Mirməmmədli sizin əsəbinizdən getdi, amma məni öldürməyə gücünüz çatmaz”.

