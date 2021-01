Azərbaycanda qanunlardan biri ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev "Şərti maliyyə vahidi haqqında” qanunun ləğv edilməsi barədə qanunu təsdiqləyib.

