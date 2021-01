Aktrisa Meryem Üzrelinin övladı dünyaya gəlib.

Aktrisanın ikinci övladı doğulub. Meryem yeni dünyaya gələn qızına Lily Koi adını verib. Üzerli körpəsi ilə fotosunu sosial media hesabında izləyiciləri ilə paylaşıb.

Qeyd edək ki, bu aktrisanın artıq ikinci qız övladıdır. Onun birinci qızın adı Laradır.

