"MTV"-də yayımlanan verilişlərin birində xalq artisti Röya Ayxan "sınağa çəkilib"

Metbuat.az xəbər verir ki, o verilişin ənənəsinə uyğun olaraq, efirə gətirilən qara qutuya əlini salmalı və oradakı əşyanı müəyyən etməlidir.

Müğənni silikon qoyulan qara qutuya əlinin salaraq, qeyri-etik ifadə işlədib.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

