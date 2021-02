“COVID-19 peyvəndi Milli peyvənd təqviminə salına bilər, bu, yalnız Azərbaycanda deyil, dünyada müzakirə olunur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti Təyyar Eyvazov “Məktəblərdə COVID-19” mövzusunda canlı yayımda çıxışında deyib.

O bildirib ki, bu infeksiyanı keçirənlərdə immunitet yaranır: “Qoruma 6 ay 1 il müddətinə olursa, sonra yenidən yoluxma baş verirsə, onlara təkrar peyvənd vurulmalıdır. Hər bir ölkə özü qərar verib bunu təqvimə salır”.

