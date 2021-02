Əməkdar artist Kübra Əliyeva xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda "Elgizlə izlə" proqramında deyilib. Bildirilib ki, aktrisa əməliyyat olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.