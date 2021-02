Türkiyədə binalardan birindən yanğın baş verib.

Metbuat.az qlobal.net-ə istinadla xəbər verir ki, yanğın İstanbulda Esenler adlanan ərazidə baş verib.

Yanğın zamanı 3-cü mərtəbədə tüstüdən boğulmaq üzrə olan qadın 3 övladını yanğından xilas etmək üçün 3-cü mərtəbədən aşağı atıb.



Aşağıda olan insanlar uşaqları xilas ediblər.

