"Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı" QSC-də növbəti kadr dəyişikliyi olub.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, tanınmış jurnalist Elmar Həbibli adıçəkilən quruma mətbuat katibi təyin olunub.

Qeyd edək ki, E.Həbibli bu təyinata qədər Xəzər Televiziyasının Xəbərlər departamentinin müxbiri olub.

