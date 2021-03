Space televiziyasının yeni rəhbəri Kamil Şahverdiyev bir neçə verilişi bağlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, K.Şahverdiyevin əmri ilə, "Operativ hissə", "Günaydın Azərbaycan", "Hər səhər Mətanətlə" və "Şənbə-Bazar Fatimə ilə" verilişlərinin yayımı dayandırılıb, aparıcıları isə işdən çıxarılıb.

Televiziyada islahatlara başlanıldığı bildirilir. (Unikal.org)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.