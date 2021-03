Avstriya, Lüksemburq, Estoniya, Litva və Latviyanın ardınca Danimarka da “AstraZeneca” peyvəndinin istifadəsini dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəsmi dairələr qərarı peyvənin ciddi yan təsirləri olması ilə əlaqələndirib. Məlumata görə, koronavirus əleyhinə peyvənd qəbul edənlərin qanında laxtalanma olub.

Danimarka Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, məsələ barədə araşdırma başa çatandan sonra “AstraZeneca” peyvəndinin istifadəsinə dair yekun qərar veriləcək.

Anar Türkeş

