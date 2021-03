​Unibankın +2%-li əmanət kampaniyası davam edir

Təbiətin ən gözəl fəslində, ”Unibank”ın Bahar fürsətini qaçırmayın! İndi “Unibank”da manat depozit hesabı açmaqla, əmanətinizdən +2% daha yüksək gəlir götürə bilərsiniz. İllik 12%-dək gəlir gətirən əmanətiniz (https://unbk.az/muddetli) etibarlı bankda qorunmaqla yanaşı, həm də qarşıdakı illərdə maliyyə təminatçınız olcaq.



Kampaniya dövründə “Unibank”da əmanət hesabı açmaqla, bu üstünlükləri qazanırsınız:

- “Müddətli” manat əmanətində 2% daha yüksək gəlir götürürsünüz;

-Faizlərin ayda 1 dəfə alınması üçün pulsuz kart əldə edirsiniz;

- Ölkənin stabil inkişaflı və mənfəətli bankının 1 milyondan artıq müştərisindən biri olursunuz;

- Depozitiniz Əmanətlərin Sığortalanması Fondu tərəfindən qorunur;

- Vəsaitiniz daha təhlükəsiz ünvanda saxlanılaraq, sizə illik artım gətirir.

Qeyd edək ki, Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun qərarı ilə qorunan əmanətlərin yuxarı həddi 12% təşkil edir və “Unibank”a yerləşdirilən bütün əmanətlər sığortalanır.

Unibank hazırda paytaxt və bölgələri əhatə edən geniş filial şəbəkəsi ilə hər kəsin xidmətindədir. Bankın filialları həftənin 5 günü nahar fasiləsi olmadan, fəaliyyət göstərir.

Ətraflı məlumatı (012) 117 nömrəli telefondan, Bankın saytından (www.unibank.az) və yaxud facebook və twitter səhifələrindən (www.facebook.com/unibank.az, https://www.instagram.com/unibank.az/ https://twitter.com/unibank) əldə etmək olar.

Unibank- hər kəsin bankı!

