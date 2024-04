Alternativ siqaret çəkmək üsulları haqqında elm

Siqaret çəkməklə bağlı xəstəliklərin əsas səbəbinin nikotin olmadığını bilirsiniz?

Əsas səbəb, tərkibində xərçəng xəstəliyinə yol açan 70 maddə olan siqaret tüstüsüdür. Tədqiqatçı Maykl Rassel demişkən, «insanlar nikotin tələbatını qarşılamaq üçün siqaret çəkir, ölüm səbəbi isə qətran olur».

Əlbəttə ki, ümumiyyətlə siqaret çəkməmək daha düzgün qərardır. Əgər siqaret çəkirsinizsə, tərgitməyiniz məsləhətdir. Lakin tərgitməyi bacarmayan şəxslər üçün vaping və ya tütünün qızdırılması kimi tüstüsüz, müasir alternativlər də mövcuddur.

Onlar da sağlamlığa ziyan vurur, lakin aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum oldu ki, aerosolların tərkibində siqaret tüstüsünə nisbətən 95% daha az zərərli maddə mövcuddur. Böyük Britaniya Səhiyyə Nazirliyi alternatif siqaret çəkmək üzrə növbəti üstünlükləri xüsusilə vurğulayır:

Əslində, siqaretdən imtina etmək ən yaxşı seçimdir. Amma buna müvəffəq ola bilmirsinizsə, dövrümüzün ən təhlükəsiz alternativ siqaret çəkmək üsulları yəni, vaping və ya tütünün qızdırılması kimi üsullara keçmək məsləhətdir. Habelə, istənilən halda siqaret çəkmək ziyandır, xüsusilə də ürək çatışmamazlığı olan insanlar, hamilə qadınlar və yetkinlik yaşına çatmamış uşaqların sağlamlığına ciddi ziyan vurur.

