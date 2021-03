“National Geographic” azərbaycanlı fotoqrafın şəkili paylaşdı - FOTO

“National Geographic” dərgisi özünün “Instagram” səhifəsində Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunda yerləşən Xudafərin körpüsünün şəklini paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “National Geographic”in paylaşımında qeyd edilib ki, Cəbrayıl rayonu iyirmi ildən çox müddətdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalında olub.

Paylaşımda həm də diqqətə çatdırılır ki, ötən ilin sentyabr ayında başlayan hərbi əməliyyatlar 44 gün davam edib və Rusiyanın vasitəçiliyi ilə əldə olunan sülh razılaşması ilə başa çatıb. Bununla da Azərbaycan 1990-cı illərdə itirdiyi əraziləri geri qaytarıb.

“National Geographic” tərəfindən paylaşılan foto azərbaycanlı fotoqraf Rəna Əfəndiyə aiddir.



Həmin paylaşımı təqdim edirik:

