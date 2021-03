"Skype" proqramına zəng zamanı fondakı kənar səslərin aradan qaldırılması funksiyası əlavə edilib

"Microsoft" korporasiyası "Skype" proqramına çoxdan gözlənilən funksiyanı əlavə edib. İndi proqramda səsli və videozəng zamanı fondakı kənar səsləri aradan qaldırmaq mümkün olacaq.

Metbuat.az "ICTnews" istinadən xəbər verir ki, sözügedən funksiya "Windows" əməliyyat sistemində işləyən "Skype Preview 8.70.76.48" versiyasında sınaqdan keçirilir. Şirkət, həmçinin proqrama bəzi digər funksiyalar da əlavə edib.

Məsələn, "Skype"da veb-girişlərin idarə edilməsi (WAM) dəstəyi, videozəng iştirakçılarına baxış düyməsi əlçatan olacaq.

Həmçinin korporasiya "Skype"ın veb-versiyasına fonun bulanıq edilməsi, telefon nömrəsi üzrə əlaqələrin axtarışı funksiyalarını əlavə etməyi planlaşdırır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.