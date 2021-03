Əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva "Elgizlə izlə" proqramına telefonla bağlanıb.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən bildirir ki, hazırda xəstəxanada olan müğənni müalicəsinin davam etdiyini deyib:

"Xəstəxanadayam, sistem edirlər. Hələ buradayam, görək nə olur".

Qeyd edək ki, Z.Abdullayeva uzun müddətdir revmatizmadan əziyyət çəkir. Xəstəliyi ağırlaşan müğənni yeriməkdə çətinlik çəkir. O, 30 kiloqram arıqlayıb.

