Qarşıdakı 100 il ərzində Mars planetində yeni şəhər inşa ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, “ABIBOO” şirkəti şəhərin layihəsini paylaşıb. Məlumata görə, 250 min nəfərlik binalardan ibarət şəhər uçurumun kənarında inşa ediləcək. Bu şəhərin daha az təzyiqə və radiasiyaya məruz qamasına səbəb olacaq. Tikililər Marsdakı materiallarla inşa ediləcək.

Tikinti işləri 2054-cü ildə başlayacaq. Kütləvi yaşayış isə 2100-cü ildən sonra başlayacaq.

Anar Türkeş / Metbuat.az

