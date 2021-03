100 ilin fəlakəti yaşanır: Zəhərli hörümçəklər, ilanlar... - Çox sayda ölü var / VİDEO

Avstraliyada dəhşətli fəlakət yaşanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, sel səbəbilə Sidney şəhərinin şimal əraziləri suya qərq olub. 100 minə yaxın insan təxliyə edilib. Ölənlər var. Daşqınlar daha bir fəlakətə yol açıb. Məlumata görə, selin gətirdiyi zəhərli ilanlar və hörümçəklər evlərə dolub. Zəhəri 10 dəqiqədə insanı öldürə bilən hörümçəklər insanlar üçün ciddi təhlükə törədir. Yerli dairələr fəsadları aradan qaldırmaq üçün işləri davam etdirir.

Qeyd edək ki, Avstraliyada sonuncu dəfə belə dağıdıcı sel 100 il əvvəl baş verib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

