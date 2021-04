Ankara Respublika Baş Prokurorluğu 104 keçmiş admiralın imzası ilə yayımlanan qalmaqallı açıqlama ilə bağlı 10 şübhəlini nəzarətə götürüb.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, 4 keçmiş generaldan isə 3 gün ərzində ifadə verməyə gəlmələri tələb olunub.Qeyd edək ki, Hərbi Dəniz Qüvvələrində xidmət edən 104 admiral Montrö Boğazlar Konfransı və hərbi çevrilişə dair qalmaqallı açıqlama verərək böyük gərginliyə yol açıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

