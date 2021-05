AQTA 14 obyekti cərimələdi - SİYAHI

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) tərəfindən qanunvericiliyin tələblərinə, həmçinin Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş koronavirusun (COVID-19) profilaktikasına dair metodiki göstərişlərin icrasına nəzarət məqsədilə ictimai iaşə obyektlərində reydlər davam etdirilir.

AQTA-danMetbuat.az-a verilən məlumata görə, nəzarət tədbirləri çərçivəsində 2 may 2021-ci il tarixində ölkə üzrə 442 ictimai iaşə obyektində 732 monitorinq keçirilib. Monitorinqlər zamanı 17 müəssisədə qanunvericiliyin tələblərinin kobud şəkildə pozulması faktları aşkar olunub. Aşkar olunmuş nöqsanlarla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülüb.

Uyğunsuzluqlar aşkar edilən ictimai iaşə müəssisələri aşağıdakılardır:

1. Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, M. Əlizadə 47c ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Babayev Nadir Natiq oğluna məxsus “Mark” restoranı;

2. Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Nərimanov pr., ev 57, m.24 ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs "Merser Food" MMC-yə məxsus “The place” pub;

3. Bakı şəhəri, Binəqədi ‎rayonu, Garaybəyli küç., ev 28B, 3068-ci məhəllədə yerləşən, fiziki şəxs Əhmədov Xaliq Lətif oğluna məxsus kafe;

4. Bakı şəhəri, Binəqədi ‎rayonu, S. S. Axundov küç., ev 8B, 8 mkr-da yerləşən, fiziki şəxs Əsədov Təşkilat Rəhim oğluna məxsus “Cratos” restoranı;

5. Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Mərdanov Qardaşları küç., ev 8 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Mamedov Musalim oğluna məxsus “Kabab Express” kafesi;

6. Bakı şəhəri, Binəqədi ‎rayonu, İbrahimpaşa Dadaşov 109 ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs “Sait Ayyıldız" MMC-yə məxsus “Expres 28” restoranı;

7. Bakı şəhəri, Sabunçu ‎rayonu, Bilgəh ştq ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Əhmədov Vilayət Əliağa oğluna məxsus kafe;

8. Bakı şəhəri, Suraxanı ‎rayonu, V massivində yerləşən, fiziki şəxs Kazımov Agamirzə məxsus çay evi;

9. Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Əliyev parkında‎ yerləşən, fiziki şəxs Azadov Maqsud Sabir oğluna məxsus restoran;

10. Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Əliyev parkında yerləşən, fiziki şəxs Abdulrahmanov Elşad Xəlil oğluna məxsus “Paxlava” kafesi;

11. Bakı şəhəri, Nəsimi ‎rayonu, Ş. Bədəlbəyli küç., ev 106, m.5 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Atlı Abdulkadir məxsus kafe;

12. Bakı şəhəri, Nəsimi ‎rayonu, Azadlıq pr. 40A ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs "Ayyıldız-Mb" MMC-yə məxsus kafe;

13. Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Müşfiqabad qəs., ticarət küçəsi‎ndə yerləşən, fiziki şəxs Sultanov Eşqinə məxsus “Məkan” çay evi;

14. Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Azad Mirzəyev 324 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Sadıqova Fərda Zəki oğluna məxsus “Pəncərə” kafesi;

15. Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu,‎ Xəndan küç., ev 50 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Əliyev Rəhman Şakir oğluna məxsus kafe;

16. Xaçmaz rayonu, Nərimanov küçəsinda yerləşən, fiziki şəxs Mərdəliyev Vüqar Sabir oğluna məxsus “dönər evi”;

17. Kürdəmir rayonu, Xırdapay kəndində yerləşən, fiziki şəxs Şəmiyev Sevan Kazım oğluna məxsus kafe.

Qeyd edək ki, AQTA tərəfindən Bakıda, eləcə də regionlarda fəaliyyət göstərən ictimai iaşə obyektlərində monitorinqlərin miqyası genişləndirilib. Hazırda respublika üzrə AQTA müfəttişləri tərəfindən monitorinqlər davam etdirilir və qaydalara əməl etməyən sahibkarlıq subyektləri barədə ən sərt tədbirlər görüləcəkdir.

