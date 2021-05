Qəzza zolağında İsrailin hücumları nəticəsində həlak olanların sayı 48-ə yaralıların sayı isə 304-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər arasında atəşkəsin əldə edilməsi üçün Misir vasitəçilik etsə də, hələlik nəticə əldə edilməyib. Məlumata görə, Həmas atəşkəs üçün İsrail qüvvələrinin Əl-Əqsa məscidi ətrafından çəkilməsini tələb edir. İsrail isə hələlik tələbi yerinə yetirmir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

