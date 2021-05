"Covid-19"la bağlı son statistika

Dünyada 162 542 634 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb.

Metbuat.az worldmeters.info saytına istinadən xəbər verir ki, 3 371 526 virusdan vəfat edib, 140 418 915 nəfər sağalıb.



Virusa yoluxma sayına görə ilk beşlikdə olan dövlətlər ABŞ (33 664 013 nəfər), Hindistan (24 372 907 nəfər), Braziliya (15 521 313 nəfər), Fransa (5 848 154 nəfər) və Türkiyədir (5 095 390 nəfər).

İranda 2 732 152, Gürcüstanda 327 831, Ermənistanda isə 220 447 nəfərdə koronavirus müəyyən edilib.

Sərhəd qonşularımız arasında koronavirusdan ən çox ölüm ardıcıl olaraq Rusiyada (115 116 nəfər), İranda (76 433 nəfər) və Türkiyədə (44 301 nəfər) qeydə alınıb.

Azərbaycanda koronavirusa yoluxan 328 994 nəfərin 4 754-ü ölüb, 312 460 xəstə sağalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.