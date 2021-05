Ötən il Azərbaycanda fahişəliyə cəlb etmə faktı ilə bağlı aşkarlanan cinayətlərin statistik məlumatlar açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verrir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib.

Belə ki, 2020-ci ildə ölkədə fahişəliyə cəlb etməyə görə 49 fakt aşkar edilib.

Bundan başqa, yetkinlik yaşına çatmayanı fahişəliyə cəlb etməyə görə 1, seksual xarakterli hərəkətlərə məcbur etməyə görə isə 4 fakt aşkarlanıb. (Report)

