Fələstinə qarşı əməliyyatlar azı daha 48 saat davam edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail ordusunun Baş Qərargahından açıqlama verilib. Açıqlamaya görə, təkcə ötən gecə Həmas təşkilatının 30 üzvü öldürülüb.

Qeyd edək ki, İsrail ordusunun əməliyyatları nəticəsində ölənlərin sayı 212-i ötüb. 1000-dən çox yaralı var.

