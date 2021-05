Türkiyə ordusu PKK terror təşkilatının Suriya üzrə lideri Sofi Nurettin adlı silahlını məhv edib.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, İraqın şimalında terrorçuların gizləndiyi mağaranın bombalanması nəticəsində Sofi ilə yanaşı daha bir neçə silahlı məhv edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.