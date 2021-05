Azərbaycanlılar dünyada ən çox çay içən xalqlardandır

"Azərbaycan və Gürcüstanın çay sənayesində potensial imkanları" mövzusunda tədbir keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Report-a BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatından (FAO) bildirilib.

Məlumata görə, Azərbaycan və Gürcüstan çayları ikinci Beynəlxalq Çay Günü ərəfəsində onlayn təşkil olunan tədbirin əsas mövzusu olub.

FAO və Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı bu ölkələrin yüksək keyfiyyətli və xüsusi çay növlərinin istehsal etmə potensialını vurğulamaq üçün bu görüşə ev sahibliyi ediblər. Görüş zamanı iştirakçılar çay sənayelərinin dayanıqlı inkişaf etdirilməsi yollarını və çay sektoru icmallarından əldə etdikləri məlumatları bölüblər.

FAO Baş Direktorunun köməkçisi və Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə regional nümayəndəsi Vladimir Raxmanin açılış nitqində Qafqazdakı çayın mədəni əhəmiyyətinə, Gürcüstan və Azərbaycanda çay istehsalının dərin tarixçəsi olduğunu vurğulayıb.

“Çay istehsalının hər iki ölkədə bir əsrdən çox keçmişi var. Bu irsin qorunub saxlanılması və yerli çayların həm ölkə daxilində, həm də xaricdə özünəməxsus xüsusiyyətlərinin yayılmasının təmin edilməsi təchizat zənciri boyunca keyfiyyəti artırmaq qədər vacibdir ”, o deyib.

Bununla yanaşı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının Mərkəzi və Şərqi Avropa, Qafqaz və Türkiyə üzrə Regional rəhbəri Vojtek Boniasçuk deyib ki, çay üçün beynəlxalq rəqabət mühiti asan olmasa da, bilik və texnologiyaya doğru sərmayə qoyularaq təsərrüfat və emal keyfiyyətinin artılıması ilə Azərbaycan və Gürcüstan çayları keyfiyyət və dayanıqlılığın təsdiq olunmuş simvollarına çevrilə bilər.

Tədbirdə dövlət qurumları, tədqiqat təşkilatları, maliyyə qurumları və özəl sektor nümayəndələri ilə yanaşı, Azərbaycan və Gürcüstan çay istehsalçıları da daxil olmaqla 100-dən çox şəxs iştirak edib. Azərbaycan və Gürcüstan dünyada ən şimal bölgəsində yerləşən çay istehsal edən bölgəsinin bir hissəsidir. Hər iki ölkə 1980-ci illərdə keçmiş Sovet İttifaqında istehlak edilən çayın böyük bir hissəsini təmin edirdi və bu Sovet İttifaqını o dövrdə Hindistan, Çin və Şri-Lankadan sonra dünyada dördüncü ən böyük çay istehsalçısı edib.

Ancaq 1990-cı illərin əvvəllərində keçmiş Sovet İttifaqının dağılması hər iki ölkədə istehsalın böyük bir qismində azalmaya səbəb oldu. Hazırda burada istehsal olunan məhsul ümumi 3 000 ton civarında ümumi istehsal ilə, dünya çay istehsalının 0,05 %-dən az hissəsini təşkil edir.

Gürcüstan və Azərbaycan çaylarına maraq artmaqda davam edir, hökumətlər son illərdə əvvəlki illərdə olduqca inkişaf etmiş çay sektorlarını canlandırmaq üçün qətiyyətli addımlar atırlar.

Buna misal olaraq, Azərbaycan 2018-ci ildə çay istehsalını 2027-ci ilə qədər illik istehsal həcmi 8 500 ton olan 3000 hektara çatdırmağı hədəfləyən bir inkişaf proqramı təsdiqləyib, bu, 2018-ci ildə istehsal olunan məhsul həcmindən 8 qat çoxdur.

Gürcüstanda isə hökumət 2016-cı ildə 7000 hektara qədər tərk edilmiş çay plantasiyalarının gələcək illərdə bərpası üçün bir proqram qəbul edib.

Həm yerli, həm də beynəlxalq səviyyədə çaya tələbat artmaqdadır.

Azərbaycanlılar adətən adambaşına 2 kiloqramdan çox çay istehlak edir, araşdırmalara əsasən onlar Böyük Britaniya, Türkiyə və Mərakeşlə yanaşı ən çox çay istehlak edən ölkələr arasındadır.

Azərbaycan və Gürcüstan çayları, şimal mənşəli və Xəzər və Qara dəniz sahillərindəki spesifik böyümə şəraiti sayəsində özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir. Məsələn, çaylar parlaq bir rəngə malikdir və kimyəvi maddələr istifadə olunmadan istehsal edilə bilər.

Bu, hər iki ölkədə təbii istehsal üçün yaxşı imkanlar yarada, çay ixrac bazarlarına çıxa və sağlamlıq və ətraf mühit məsələləri ilə maraqlanan istehlakçıların marağına səbəb ola bilər.

FAO İnvestisiya Mərkəzinin direktoru Məhəmməd Manssouri deyib ki, “dayanıqlı və perspektivli bir yanaşma, iqlim dəyişikliyi səbəb olduğu potensial risklər də nəzərə alınmaqla, Azərbaycan və Gürcüstan çay sektorunun uğurlu inkişafı üçün açar rolunu oynayır: "Artan temperatur və artan yağıntı miqdarı yeni zərərvericilərə səbəb ola bilər, bu da hazırda məhdud pestisid istifadəsi üçün təhlükə yaradır və iki ölkənin su ehtiyatlarına təsir göstərə bilər.

Gürcüstan və Azərbaycan çaylarının yerli istehlakçılar arasında və qonşu ölkələrdə aldığı müsbət dəyər və potensialı, lazımi dəstəklə beynəlxalq bazarda daha geniş yer tuta bilər".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.