Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Mirzə Xankişiyev koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, bu səbəbdən hakimin icraatında olan işlər təxirə salınıb. Həmçinin, onun yer aldığı digər məhkəmə tərkiblərinin işi də təxirə düşüb.

