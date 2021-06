Müharibədə ölən erməni hərbçilərin meyitlərinin gizlədildiyi “morq”dan görüntülər - VİDEO

Ermənistanda 44 günlük müharibədə ölən hərbçilərin cəsədlərinin saxlandığı morqda çəkilən görüntülər ölkədə rezonans doğurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı görüntülər yayıb. Abovyan şəhərindəki xəstəxanalardan birində çəkilmiş görüntülərdə hərbçilərin cəsədləri plastik torbalara bükülüb və üst-üstə “morq” kimi qələmə verilən otağa atılıb.

Buna qədər İrəvanda keçirilən etiraz aksiyasında vətəndaşlar hakimiyyətin 44 günlük müharibədəki ağır məğlubiyyəti gizlətmək və xalq arasındakı təşvişə səbəb olmamaq üçün ölən hərbçilərin cəsədlərini soyuducularda saxladığını bildiriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.