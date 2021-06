1 aydan sonra ilk dəfə ictimaiyyət qarşısına çıxan Şimali Koreya lideri Kim Çen Inın qolundakı saatın qiyməti diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata görə, Kim Çen Inın bir neçə saatı var. Onun ötən gün Əmək pariyasındakı çıxışı zamanı qoluna taxdığı saatın qiyməti isə 12 min dollar civarındadır. Şimali Koreya lideri əksər hallarda bu saatdan istifadə edir.

