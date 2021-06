Myanmanın Mandalay vilayətində hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, layner polad istehsal edən fabrikin üzərinə düşüb. Nəticədə 13 nəfər həyatını itirib. 16 yaralı var. Hadisə zamanı göyərtədə 16 hərbçi olub. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

