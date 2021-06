Azərbaycanda ibadət yerlərinin fəaliyyətinə yalnız təbii və ya mexaniki havalandırma sisteminə malik olan yerlərdə icazə verilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin təsdiqlədiyi ibadət yerlərinin koronavirus infeksiyasının idarə olunmasına dair metodiki göstərişlərində bildirilir.



Həmçinin qeyd olunub ki, tələblərin icrasını nəzarətdə saxlamaq məqsədi ilə gündəlik monitorinqlər keçiriləcək.

