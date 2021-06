Fransa pandemiyaya görə, səyahət qadağası tətbiq etdiyi ölkələrin siyahısında dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyəyə qarşı qadağa yumşaldılıb. Türkiyə “qırmızı ölkələr” siyahısından çıxarılaraq “narıncı” siyahıya daxil edilib. Bununla da, turistlərin qarşılıqlı səfərləri intensivləşəcək.

