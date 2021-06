“Azure”da intihar edən gənclə bağlı - RƏSMİ AÇIQLAMA

İyunun 22-də 1999-cu il təvəllüdlü Elvin Məmmədov işlədiyi “Azure” biznes mərkəzinin 15-ci mərtəbəsində yerləşən “Polyagro” ofisinin pəncərəsindən özünü ataraq intihar edib.

Metbuat.az-a Baş Prokurorluqdan verilən məlumata görə, faktla bağlı hazırda Xətai rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Araşdırmanın gedişatı və nəticəsinə uyğun olaraq qanuni qərarın qəbul edilməsi, bu barədə ictimaiyyətə məlumatın verilməsi təmin ediləcək.

Xatırladaq ki, həmin şirkətdə mühasib işləyən E.Məmmədov intihar etmədən öncə məktub yazıb.

Məktubda qeyd edilir: "Hər şey bura qədərmiş. Həyat bəlkə də çox gözəldir, amma mən yaşamağı bacarmadım. Özünüzə yaxşı baxın. Möhkəm olun, mənə görə pis olmayın. 22 il də bəs edər. Ata, mama, qardaşım, sizi çox istəyirəm”.

