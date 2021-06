Uzun müddətdir xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən və Türkiyədə əməliyyat olunan Xalq artisti Ağadadaş Ağayev artıq Bakıya qayıdıb.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçini gətirən təyyarə ötən gün axşam saatlarında Bakıya enib.

Bu da Ağadadaş Ağayevin sözügedən kadrları:

