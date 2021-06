İmmunitetin dostu, xərçəngin düşməni - Bu bitkini harda gördüz, alın

Alimlər immuniteti möhkəmləndirən, insanı bir çox xəstəliklərdən, hətta xərçəngdən qoruyan bitkini açıqlayıb.

Exinasiya - elmi tədqiqatlarla effektiv təsiri sübut olunmuş dərman bitkisidir.



Metbuat.az xəbər verir ki, çoxillik yabanı bitkinin tərkibində flavonoidlər, efir yağları, az qala bütün mikroelementlər, minerallar, vacib vitaminlər vardır.



Exinasiya təbii immunstimulyator – yəni immuniteti oyadandır. İnfeksiyalara qarşı orqanizmi müdafiə edir.

Bir neçə təmi mənbə vardır ki, bu bitkinin digər dərman vasitələri ilə birgə istifadəsinin onkoloji xəstəliklərdə - leykoz, karsinoma, süd vəzi xərçəngi, bağırsaq şişlərində müalicənin effektivliyini sübut edib.



Exinasiyanın kökündə pentadekadin adlı şiş əleyhinə maddə tapılmışdır.



Bitki kimlərə olmaz: vərəm xəstələri, QİÇS, anadangəlmə immun yetməzliyi, autoimmun xəstəliyi olanlara.



12yaşa qədər uşaqlara olmaz



Exinasiyanın bitkisini və ya cövhərini apteklərdən ala bilərsiz. Onun çayı qrip, koronavirusa qarşı sipər ola bilər. Əməliyyatdan çıxmış, kimyaterapiya almış insanlara da bu çay faydalı ola bilər



Onun dəmləməsi ilə ağız qarqara edilə, saçlar yuyula bilər. (medicina.az)

