Səmayə Məmmədova yeni işini AÇIQLADI

Gənclər və İdman Nazirliyinin keçmiş mətbuat katibi Səmayə Məmmədova Bakı Nəqliyyat Agentliyində (BNA) işə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə özü məlumat yayıb.

"Dəyərli dostlar, tam səmimi Gənclər və İdman Nazirliyindən ayrıldıqdan sonra bu qədər təklif və dəvət alacağım ağlıma belə gəlməzdi. Mənimlə əməkdaşlıq etmək arzusunda olan bütün qurumlara sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Verdiyiniz dəyər və göstərdiyiniz diqqət üçün çox minnətdaram! Seçimim, Bakı Nəqliyyat Agentliyi (BNA) oldu. Bu qurumda fəaliyyətimi hamımızın sevimlisi Mais Ağayevlə çiyin-çiyinə davam etdirəcəm. Bundan sonrakı fəaliyyətimizdə qurumun PR məsələlərinə mən rəhbərlik edəcəm. Mais Ağayev isə hər zaman olduğu kimi Mətbuat katibi funksiyalarını davam etdirəcək.

Həyatımın bu yeni dönəmində özümə, Bna -ya, ümumiyyətlə, hər kəsə can sağlığı və böyük uğurlar arzu edirəm!"- deyə o, qeyd edib.

