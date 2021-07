“WhatsApp” istifadəçilərinə yeni funksiya təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə tətbiqin sahibi olan “Facebook” şirkəti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bundan sonra istifadəçilər qrup zəngləri zamanı istənilən şəxsin yarıdan qoşulması, həmçinin zəng zamanı qrup zəngindən çıxaraq təkrar qoşulmasına imkan verir.

Şirkətdən yenilik sayəsində qrup zəngindən istifadənin asanlaşadırılacağı da bildirilib.

